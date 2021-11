. Oggi pomeriggioconoscerà le proprie avversarie per conquistare un posto al, conda Zurigo, in Svizzera. Gli Azzurri dihanno chiuso al secondo posto il proprio girone di qualificazione dietro alla Svizzera e dovranno passare per gli spareggi che si giocheranno a marzo 2022, per stabilire le ultime tre squadre europee qualificate.- Dieci squadre, ovvero le vincitrici dei 10 gironi di qualificazione, sono già a Qatar 2022, mentre le tre mancanti arrivano proprio da playoff, ai quali partecipano 12 squadre: le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione, tra cui l'Italia, e le 2 migliori dell’ultima Nations League che non hanno chiuso i gironi di qualificazione al primo o al secondo posto, ovvero Austria e Repubblica Ceca. Verranno creati tre distinti percorsi di qualificazione al Mondiale, con semifinale e finale secca; queste 12 squadre sono divise in due urne: teste di serie e non teste di serie, con le sei teste di serie che sono le sei migliori seconde dei gironi di qualificazione al Mondiale, decise per punti fatti nel proprio gruppo e altri criteri successivi, come la differenza reti e i gol fatti. Le squadre delle due urne vengono accoppiate per dar vita a una semifinale secca: le teste di serie giocheranno questa semifinale di spareggio in casa. Il primo passo del sorteggio è quello di posizionare le sei teste di serie nelle semifinali 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopodiché verranno assegnate le squadre non teste di serie: la prima squadra sorteggiata dalla seconda urna occuperà la posizione di squadra in trasferta nella semifinale 1.Portogallo (testa di serie)Scozia (testa di serie)Russia (testa di serie)Svezia (testa di serie)Galles (testa di serie)Turchia (non testa di serie)Polonia (non testa di serie)Macedonia del Nord (non testa di serie)Ucraina (non testa di serie)Austria (non testa di serie)Repubblica Ceca (non testa di serie)- Vengono dunque creati tre percorsi di semifinaliLe semifinali 1 e 2 nel percorso ALe semifinali 3 e 4 nel percorso BLe semifinali 5 e 6 nel percorso CLa vincente della semifinale 1 sfiderà in finale la vincente della semifinale 2, così come la vincente della semifinale 3 sfiderà in finale la vincente della semifinale 4, e idem con 5 con 6. Per determinare chi giocherà in casa verrà effettuato un sorteggio aggiuntivo per ogni percorso: le tre vincitrici della finale secca andranno al Mondiale di Qatar 2022. Il divieto di scontro tra alcune squadre comporterà ad esempio che Ucraina e Russia non potranno essere accoppiate tramite sorteggio".Semifinali spareggi: giovedì 24 marzo 2022Finali spareggi: martedì 29 marzo 2022