l live del sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League 2022-23, che si terrà venerdì 17 marzo, alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, è in diretta dalle ore 11.50 sul canale 20, e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. In studio, per commentare i sorteggi, Benedetta Radaelli con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviato in Svizzera, per le interviste ai protagonisti, Daniele Miceli.



Al sorteggio parteciperanno le otto vincitrici degli ottavi di finale di UEFA Champions League: Napoli, Inter, Milan, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Benfica. Il sorteggio definirà il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali. Inoltre, si terrà un’estrazione per determinare la squadra "in casa", pro-forma, in finale. Nelle urne, non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra squadre della stessa nazione. I quarti verranno giocati l’11/12 aprile e il 18/19 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 9/10 maggio e il 16/17 maggio.



La finale della UEFA Champions League si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, sabato 10 giugno 2023.