Non sarà un nome in grado di scaldare i tifosi degli Spurs, eppure è considerato da molti uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. Carles ​Aleñà è uno dei possibili sostituti selezionati dal Tottenham per sopperire alla partenza di Christian Eriksen, sempre più indirizzato verso il Real Madrid. Il 21enne playmaker del Barcellona è osservato da diversi club europei ma potrebbe trovare la sua giusta dimensione a Londra, prelevando il testimone del danese e scalando fin da subito le gerarchie di Pochettino.