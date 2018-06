Va completandosi il puzzle panchine in Serie C. Il Catania ha scelto Andrea Sottil (Livorno) per dare l’assalto alla promozione in B: pronto un biennale. Il primo colpo degli etnei è Celjak (Alessandria). Si attende solo l’annuncio per l’approdo di Ciro Ginestra al timone della Fidelis Andria, mentre Paolo Zanetti – nonostante le offerte ricevute – ha deciso di rispettare il contratto fino al 2020 con il Südtirol. Casting in corso invece a Cuneo: dopo Asta (ex Teramo) sondati Antonioli (ex Ravenna) e Favarin (ex Gavorrano).



CALCIATORI - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Falcone (Viterbese) seguito dal Piacenza che chiude per Fischnaller (Alessandria). La Virtus Verona ingaggia Momentè (Modena). Il Vicenza sfida la Sambenedettese per Curcio (Arzachena). Badjie (Atalanta) si accasa al Rimini. Il Pisa sulle tracce di Turchetta (Lecce, era alla Casertana). Gennari (Fermana) nel mirino della Vis Pesaro. La Viterbese ci prova per Baroni (Fiorentina, era alla Lucchese) e Damiani (Empoli). Sarao vicino al rinnovo fino al 2020 con il Monopoli. Tomi (Samb) verso Catanzaro. Il Rende vuole Ponsat (Monza). Rosafio (Juve Stabia) vicinissimo alla Reggina. Sogno Zito (Salernitana) per il Potenza. Infine Simone Bernardini è il nuovo d.g. del Fano che nei prossimi giorni potrebbe cambiare proprietario, passando da Gabrielli a una cordata capeggiata dall’ex difensore Morris Carrozzieri e dall’imprenditore Antonio Esposito.