Da domani la capienza degli stadi sarà portata al 75%. La conferma arriva da Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, intervenuto a 'Gli Inascoltabili' su New Sound Level: "Già nella giornata di domani ci sarà un consiglio di ministri dove verrà approvato un ampliamento delle capienze al 75% per quanto per quanto riguarda gli stadi. Il governo ha scelto ramai da tempo di imboccare la strada della gradualità nella consapevolezza che il nostro paese non si possa permettere passi falsi nel percorso di ritorno alla normalità. Domani ci sarà questo aumento anche per il mondo dello spettacolo e credo sia un ulteriore segnale importante".



RISPETTO DELLE REGOLE - "Allo stadio non si rispetta l’obbligo della mascherina e il distanziamento a scacchiera? Sul tema del rispetto delle regole noi dobbiamo innanzitutto fare appello al senso di responsabilità dei cittadini, probabilmente c’è da lavorare anche di concerto con il ministero dell’interno su l'intensificazione dei controlli per far sì che le regole vengano rispettate perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Dobbiamo affrontare le settimane che verranno senza paura, ma con prudenza e responsabilità perché stiamo uscendo da questo tunnel ma non ne siamo ancora fuori. Dobbiamo rispettare le regole come indossare le mascherine, lavare le mani rispettare il distanziamento anche se mi rendo conto che con l’aumento della capienza degli stadi al 75% il criterio della scacchiera viene meno".