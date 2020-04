Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha parlato a RaiNews24: "La ripresa del calcio non è un dibattito prioritario. Capisco il fermento per tornare alla normalità, ma spetta al comitato tecnico-scientifico darci le indicazioni. Credo che si possa rinunciare ancora per un mese. Gli stadi torneranno a riempirsi solo quando ci sarà il vaccino".