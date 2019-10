Matia Soulé è sempre più vicino alla Juve, potrebbe sbarcare a Vinovo già la prossima settimana. Il giocatore ha infatti detto “sì”, con lui la sua famiglia, dettaglio non di poco conto in quanto il talentino del Velez è solo un classe 2003. Sembrano sulla via della soluzione definitiva infatti le operazioni legate al passaporto comunitario, che non rimane l'unica questione ancora in sospeso per completare l'operazione. C'è anche la resistenza del Velez Sarsfield da vincere, il club argentino non si rassegna ancora all'idea di perdere a zero uno dei talenti più cristallini prodotti negli ultimi anni, ma anche dall'Argentina non sembrano più esserci dubbi: Soulé (foto Olé.com) non ha intenzione di firmare il primo contratto da professionista col Velez, vuole già tentare l'avventura in Europa e alla Juve in particolare. Che poi valuterà con calma se lasciarlo crescere subito in una prima squadra (Lugano in pole, ipotesi italiane sullo sfondo) o se lasciarlo per sei mesi a cavallo tra Primavera e Under 23.



IL RETROSCENA – Non è stata una corsa semplice quella della Juve per arrivare a conquistare il sì di Soulé. Che in questi mesi è stato contattato da tanti top club europei. In particolare è stato il Monaco a corteggiarlo a lungo, fino a sfiorarne l'ingaggio: poi l'accelerata dei bianconeri ha sbaragliato la concorrenza. E ora Soulé è davvero a un passo dalla Juve, pronta al secondo colpo di talenti del Sudamerica in questo 2019: il primo, Wesley, è stato sei mesi a Vinovo prima di essere tesserato dal Verona in quanto extracomunitario. Per Soulé l'attesa sarà minore, il suo futuro sarà bianconero.