Matias Soulé è intervenuto sul canale Twitch della Juventus e ha parlato della tournée negli Stati Uniti.



IL MATE - "Per gli argentini e gli uruguaiani! Lo beviamo sempre. Colazione, dopo pranzo, al pomeriggio, dopo cena. E' un passatempo, da condividere. Faccio più termos al giorno, tre o quattro".



ESPERIENZA - "Bellissima. Sono contento, felice. Cosa rappresenta per me questi momenti con i campioni? Non avrei mai immaginato di giocare con questi giocatori, tra i migliori al mondo. Provo a sfruttarlo al massimo".



DI MARIA - "Grande feeling? Sì, è un grande giocatore, lo stesso come persona. Troppo forte. Negli allenamenti già si vede, lui è troppo forte, fa delle cose che dici... eh! Di Magia".