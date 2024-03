Soulé: 'Mi piacerebbe avere una possibilità alla Juve ma sogno la Premier League'

Dieci gol e due assist nella sua prima stagione da protagonista in Serie A. Matias Soulé sta vivendo un periodo di flessione ma le speranze di salvezza del Frosinone sono tutte ancorate al talento argentino in prestito in Ciociaria. Cresciuto nella Juve, club che ancora ne detiene il cartellino, Soulé è in ritiro con l'Argentina Under 23 ed è stato intervistato da Dsports Radio. Queste le sue parole.



FUTURO - "Non ho ancora offerte. Non so ancora cosa farò, è troppo presto. Ho avuto offerte dall'Arabia Saudita a gennaio, ma ora non ho nulla di concreto. Mi piacerebbe anche avere una possibilità alla Juventus. Se mi date la possibilità di scegliere il campionato, scelgo l'Inghilterra, è uno dei migliori del mondo. Sarebbe un sogno essere lì. C'è sempre la voglia di poter giocare in Argentina, è un altro calcio ma mi piacerebbe tornare a un'età che sia buona e possa giocare. Sono un tifoso dell'Independiente, mi piacerebbe giocare lì. È molto bello e il modo in cui vivi con i tifosi, non si vive così da nessuna parte".



OLIMPIADI - "Sarebbe un sogno poter andare alle Olimpiadi e per farlo devo dare tutto con il club e dimostrare in allenamento che vuoi andare. Una competizione importante: l'hanno vinta Messi, Di Maria e Aguero. Poterla giocare con Leo sarebbe un sogno. Gioca nella mia posizione, ma ovviamente lo lascerei giocare e con il 10".