Adama Soumaoro ha già conquistato tutti. Due partite, quattro punti e un gol segnato ma soprattutto zero subiti: l'ex capitano del Lille è diventato un perno intoccabile da subito nel nuovo Genoa dove lo ha portato l'agente Ludovic Fattizzo, un riferimento sulle operazioni più intelligenti come quella che ha portato il difensore dalla Champions League al Grifone. Offerto a tante società in Serie A, Soumaoro è stato snobbato da tanti club che ora lo vogliono per giugno. Perché Adama ha già incantato tutti, personalità e qualità in difesa. E quello estivo sarà anche il suo mercato...