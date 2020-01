Il centrocampista del Lille Boubakary Soumare ha molti estimatori, in particolar modo in Inghilterra, Manchester United e Chelsea su tutte. Il francese ha parlato all’Equipe, chiudendo a qualsiasi rumors: “Sto bene qua, i miei compagni di squadra mi aiutano tanto. Non è il momento di partire, non voglio andarmene con dei rimpianti”. Poi sul futuro: “Ne ho già parlato con l’allenatore, ho le idee molto chiare di dove voglio andare nella mia carriera”.