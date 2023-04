L'ex calciatore scozzese Graeme Souness ha scritto sul Daily Mail nello spazio dedicatogli dal quotidiano, parlando di Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund:



“Non ho mai pensato che il Liverpool avrebbe portato Jude Bellingham al club quest'estate. L'idea di spingersi così lontano per un giocatore non sembrava logica, dato che hanno bisogno di più di un centrocampista, secondo me. E poi si deve considerare che il club è in vendita, con i proprietari americani che cercano un investitore o un buy-out. Acquistare Bellingham dal Borussia Dortmund costerà più di 100 milioni di sterline, che è un sacco di soldi per il potenziale di un 19enne.

Il Liverpool non è l'unico club sul mercato. Il Real Madrid ha Luka Modric, 37 anni, e Toni Kroos, 33 anni, a centrocampo. Dall'esterno, mi sembra sia proprio questo il club con cui il Liverpool gareggerà per la firma di Bellingham".