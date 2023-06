Non le manda a dire Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio polacca, che ha parlato di Paulo Sousa (oggi alla Salernitana, con il Napoli che lo segue e un passato sulla panchina della Polonia). Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:



"Paulo Sousa è bravo sotto l'aspetto tecnico, ma lascia a desiderare dal punto di vista umano. Brutto il comportamento quando era con la Polonia, lasciando il giorno prima di Natale per un'offerta economicamente molto più importante dal Flamengo. La storia si ripete: se uno è serio non incontra il presidente di un altro club e non fa queste scenate. Paulo Sousa ha due facce, mi fermo qui perché è stata una brutta storia".