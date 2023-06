. Nell'agosto del 2022 arrivava con tanti dubbi sulle spalle, con il duro compito di dover sostituire uno come Koulibaly. E invece ci è riuscito alla grande, essendo eletto il miglior difensore della Serie A dopo aver contribuito in maniera significativa alla vittoria dello scudetto del Napoli.variabile in base al fatturato del club. Che arriva fino a quasiLa clausola, infatti, è valida dall'1 al 15 luglio. Dunque, tra poco più di due settimane potrebbe essere già addio, con Kim che è già tornato in Corea e le ultime parole dell'agente che sanno di saluti finali.- Il Napoli chiaramente non sta a guardare e va a voltare immediatamente pagina. È iniziata già da tempo la ricerca del dopo Kim e sulla lista ci sono un po' di nomi. A partire da quello di, profilo giovane (classe 2003), forte, già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, molto bravo a impostare l'azione avendo un piede educato. Unica pecca, il costo:Ancora pescando dalla Serie A torna di moda il nome di: il difensore colombiano piaceva già ai tempi del Genk, prima del trasferimento al Bologna (che lo ha pagato 8 milioni la scorsa estate).- La linea è chiara, il difensore che prenderà il posto di Kim dovrà essere uno preferibilmente che abbia dimestichezza con il centrosinistra. Ecco perché si segue con particolare attenzione ancheBen strutturato, mancino e bravo in impostazione, gli olandesi lo valutanoper portarlo in azzurro. Nel frattempo il calciatoreParlando di difensori che si impongono con la propria fisicità ecco Kevinarrivato a 1 solo punto dal PSG campione di Francia. Non sarà semplice portarlo via, dato cheha fatto sapere apertamente, già in un paio di occasioni, chePer questioni tecniche, questo sì, ma anche per espandere il brand Napoli anche nel Paese del Sol Levante. Restando sul tema difensori centrali, dunque, i nomi che vengono fuori sono quelli di(classe '99),In Bundesliga ci gioca anche(classe '97),oggi in forza alAnche se quest'ultimo è un centrodestra, quindi sarebbe da adattare eventualmente nella zona di Kim.