Secondo Sky Sports, il Southampton è interessato al difensore del Barcellona Marlon. Il giocatore brasiliano ha giocato al Nizza nell'ultima stagione ma non è stato riscattato ed è tornato in Catalunya. Ora pare che i Saints sia pronti a portarlo in Inghilterra e avrebbero presentato un'offerta di 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro ai blaugrana.