Il Southampton avrebbe trovato il nuovo padrone della fascia sinistra. Secondo HampshireLive infatti sarebbe in chiusura la trattativa per Romain Perraud, terzino del Brest. Il francese non si è presentato all'inizio del ritiro del suo club, indizio finale del fatto che è in procinto di trasferirsi. I saints però attenderanno i primi di luglio per ufficializzare il giocatore, poiché vogliono inserire il trasferimento nel nuovo bilancio e non in quello che sta per chiudersi. Battuta quindi la concorrenza del Leeds, che comunque è molto vicino all'acquisto di Firpo.