Southampton-Preston rinviata per un incendio: cos’è successo

La gara tra Southampton e Preston prevista per stasera non si giocherà. La partita della 36ª giornata di Championship è stata rinviata a causa di un forte incendio scoppiato vicino lo stadio dei padroni di casa.



SOUTHAMPTON-PRESTON RINVIATA - A poche ore dall’inizio della partita si è alzata una grande colonna di fumo nei pressi del St Mary’s Stadium, tanto spavento per chi in quei minuti era lì in zona, da qui la decisione di rinviare la partita per e mettere in sicurezza la zona.



LE CAUSE DELL’INCENDIO - L’incendio è scoppiato in uno dei magazzini a pochi metri dalle tribune dello stadio, le riprese con i droni hanno testimoniato delle immagini forti dalle quali si capisce la gravità della situazione. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio, per il quale si cercherà di chiarire i motivi che hanno portato all’esplosione; intanto però l’intera area è stata messa in sicurezza e per questo la partita tra Southampton e Preston è stata rinviata.



IL COMUNICATO DEL SOUTHAMPTON - A confermare la decisione, è arrivato anche un comunicato del Southampton: “Il Southampton Football Club si rammarica nel dover annunciare che la partita del campionato Sky Bet di stasera contro il Preston North End è stata rinviata. La decisione è stata presa dopo aver consultato le autorità locali e i servizi di emergenza dopo che un grave incendio è scoppiato oggi in un edificio vicino al St Mary's Stadium. L'incidente ha causato notevoli disagi nell'area con chiusure stradali intorno allo stadio mentre i vigili del fuoco continuano a fronteggiare la situazione".