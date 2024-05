Southampton-West Bromwich: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Entrano nel vivo i, che eleggeranno la squadra che si unirà a Leicester e Ipswich Town tra le neopromosse della prossima Premier League. In campo venerdì 17 maggio, match valido per il ritorno della semifinale dei playoff. In palio un posto in finale contro la vincente di Leeds-Norwich, si ripartirà dallo, arrivato sul campo del West Brom. Nei due precedenti della regulare season, sono sempre stati i Saints di Russel Martin a imporsi con un 2-1 in casa e un 2-0 in trasferta. A sostenerli in questa importante semifinale di ritorno, ci sarà la cornice del St. Mary's Stadium.

: McCarthy; Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Walker-Peters, Smallbone, Downes, Aribo, Manning; Adams, Armstrong. All. Martin.

: Palmer; Furlong, Bartley, Kipre, Townsend; Yokuslu, Mowatt; Wallace, Diangana, Johnston; Thomas-Asante. All. Corberan.