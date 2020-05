Cresce l'attesa per Space Jam 2, il sequel di uno dei film più importanti per gli appassionati della pallacanestro e non solo. Ieri il campione dei Los Angeles Lakers, LeBron James aveva confermato mostrando un cappellino del film come la data di uscita sarà confermata per il 2021, ma oggi è stato anche svelato il nuovo logo che accompagnerà il film su locandine e merchandising. L'attesa cresce...