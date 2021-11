Un vuoto profondo, che le sue telecronache messe in loop non possono sicuramente colmare. Il suo raccontare e insieme incitare e insieme ancora spingere alla vittoria, quasi fisicamente, sono storia, leggenda, epica sportiva, provano a farci sentire meno la mancanza. Ma è praticamente impossibile. Giampiero Galeazzi ci ha lasciati nella giornata di ieri, andando via in silenzio, paradossale se si pensa alla carica che trasmetteva con la forza, abbinata alla semplicità, delle sue parole. Del Galeazzi giornalista si è detto tutto, ora vogliamo mostrarvi un altro lato dell'indimenticabile Bisteccone.



E l'altro lato porta al cinema. Il cinema legato allo sport, sempre. O quasi... Già, perché in Morto Troisi, Viva Troisi, pellicola diretta dal leggendario attore napoletano, Galeazzi compare nella camera ardente per dare l'estremo saluto a Massimo Troisi. Non nelle vesti di giornalista sportivo ma in quelle di... sé stesso. Questa l'eccezione cinematografica, in un finto reportage sulla morte di Troisi. Poi sport. E cartoni animati.



Galeazzi che intervista Oronzo Canà, Galeazzi che interpreta sé stesso in Tifosi, Galeazzi che diventa... cattivo. Sì, in Space Jam. "Ma che dici, guarda che la voce del topolino telecronista è quella di Sandro Ciotti!!". Vero, verissimo. Ma quella di ​Mr. Swackhammer? L'impresario che vuole fregare i Looney Tunes, portandoli nel suo Luna Parka disastrato a Moron Mountain, facendone l'attrazione principale. Ecco, la voce è quella di Galeazzi. E si torna sempre là, alla voce. Quella resta nei racconti. Nei video. Nelle emozioni.