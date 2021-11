C'è anche Igli Tare in tribuna all'Olimpico per assistere a Italia-Svizzera. Il direttore sportivo della Lazio ha voluto ricordare Giampiero Galeazzi, scomparso oggi a 75 anni: "Eravamo amici, ci sentivamo spesso e avevamo un buon rapporto. Era legato alla Lazio e a quello che succedeva intorno al club, nella gara con la Juve lo ricorderemo sicuramente in modo speciale".