Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Mi Manda RaiTre: "Bisogna lanciare un appello alla Lega sul finire le polemiche e gli scontri. Il calcio dev'essere, come è sempre stato, simbolo di leggerezza e deve dividerci solo per il tifo verso la squadra del cuore. Il Comitato Tecnico Scientifico sta incontrando le componenti del mondo dello sport per avere approfondimenti sul protocollo. Se si troverà un accordo tra FIGC e il Comitato, gli allenamento riprenderanno e ciò avrà un riflesso positivo anche sulla ripresa del campionato. Viceversa sarà il governo a decretare la chiusura del campionato, creando condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili. Ci assumeremo la nostra responsabilità".