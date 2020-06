Attraverso la sua pagina Facebook, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la trasmissione degli highlights delle partite in Serie A, in chiaro, sui canali Rai e Mediaset immediatamente dopo il fischio finale (21.30 per le gare delle 19.30 e 23.45 per quelle delle 21.45).



"Goal in chiaro per tutti. Fino alla fine del campionato di Serie A ci sarà un’importante novità, come forse avete già avuto modo di vedere nelle scorse sere: grazie alla collaborazione della Lega Serie A e alla disponibilità dimostrata da Sky, Dazn, Rai e Mediaset, che ringrazio.



Considerata la sospensione del Campionato e la ripresa con un calendario diverso da quanto previsto, alle solite finestre previste finora del mercoledì e della domenica si aggiunge la possibilità di trasmettere i goal e le immagini salienti in chiaro, ogni giorno in cui ci saranno partite, sui canali Rai dalle 21.30 e sui canali Mediaset dalle 23.45.



Un modo concreto, reso possibile anche grazie alle positive interlocuzioni con Agcom e Agcm, per offrire ai tanti appassionati di calcio la possibilità di vedere le immagini della propria squadra pochi minuti dopo il fischio finale", recita il post pubblicato dal ministro.