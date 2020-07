Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, durante il question time al Senato parla delle tempistiche per la riapertura degli stadi: "Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico". Nei giorni scorsi, sia dall'ambito Figc che dalla Lega di Serie A, erano giunte dichiarazioni possibiliste circa una parziale riapertura delle tribune degli impianti italiani già a partire da fine luglio.