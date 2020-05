Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato a Rai 3 degli ultimi aggiornamenti sulla ripresa del campionato: “Le due date possibili per la Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Pochi minuti fa è arrivato il protocollo della FIGC per la ripresa del campionato, è simile a quello degli allenamenti. Il 28 maggio decideremo tutto nella riunione con FIGC e Lega”.



PARTITE IN CHIARO – “Partite visibili in chiaro? In molti mi hanno chiesto di fare come in Germania, dove c’è diretta gol in chiaro. Dovremmo pensarci anche in Italia, questo eviterebbe assembramenti ad esempio al bar, considerando che gli stadi sono a porte chiuse. Io sono disponibile a mettere questo tema nel provvedimento per la ripresa del campionato insieme agli altri argomenti”.​



SUL CALCIO FEMMINILE - "Il presidente Gravina sta facendo un ottimo lavoro con Sara Gama e le ragazze: sto lavorando per realizzare prima dell'estate una loro richiesta importante, quella di prevedere il professionismo. Dall'emergenza sono emerse criticità e le affronteremo".