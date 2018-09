Il recente approdo di Marco Borriello all'Ibiza ha aperto nuovi ed importanti scenari di collaborazione per gli operatori di mercato italiani, attratti dalla possibilità di ampliare i propri orizzonti d'azione a realtà fino ad oggi quasi del tutto inesplorate.



“I l mondo del calcio a livello europeo è in costante evoluzione, emergono nuovi scenari che possono recare giovamento a tutto il movimento. Una delle più lampanti conferme è stata la recente scelta di Marco Borriello, attaccante italiano di grande valore, di andare a giocare nella Segunda Divisiòn spagnola con l’Unión D eportiva Ibiza. Un club in costante crescita che la nostra agenzia

segue con particolare attenzione e con cui vorrebbe instaurare proficui rapporti tecnici e commerciali”.

L e parole sono dell’agente Fifa, Alessio Sundas, titolare dell’agenzia Sport Man, specializzata nel trasferimento di calciatori. Nei giorni scorsi Sundas ha inviato una proposta ufficiale alla dirigenza dell'Ibiza proponendo l’arrivo nelle Baleari di altri giocatori italiani ma anche di sponsor interessati ad investire nello sviluppo del club per lanciarlo ai vertici del calcio iberico. “C onosco a fondo la realtà di Ibiza – dice il manager toscano – e non escludo a breve termine di trasferire la nostra base operativa proprio nella splendida isola dove mi reco spesso non solo per affari. Abbiamo chiesto ai dirigenti dell’Unión Deportiva Ibiza un incontro per gettare le basi di una collaborazione che preveda lo sbarco sull’isola di giocatori in grado di potenziare il club. Abbiamo l’obiettivo ambizioso di contribuire a portare l’Ibiza nella Liga. L’ingaggio di un bomber di razza come Borriello è la conferma che le basi per una rapida crescita ci sono tutte”.