Spagna-Brasile: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Amichevole di prestigio tra, nell'affascinante cornice del Santiago Bernabeu di Madrid.Le Furie Rosse diarrivano dalla sconfitta contro laa Londra, al London Stadium ha deciso la rete diall'ora di gioco.Anche la Seleçao diha giocato in Inghilterra, a Wembley, ma ha vinto 0-1 contro la nazionale dei Tre Leoni grazie alla rete da record di, marcatore più giovane della selezione verdeoro dal 1994, ovvero da Ronaldo il Fenomeno.: Spagna-Brasile: 26 marzo 2024: 21.30: Sky Sport Uno (201) e Canale 20: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity- Spagna-Brasile si giocaallo stadiodi Madrid, il calcio d'inizio è fissato alle- L'amichevole tra Spagna e Brasile sarà trasmessa in Italia in tv dasul canale. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su- Gli abbonati Sky possono guardare la partita su, servizio streaming a loro dedicato e disponibile su pc, smartphone e tablet.Un'altra opzione è offerta dalla piattaforma, acquistando il 'Pass Sport'.L'alternativa completamente gratuita è offerta daregistrandosi al sito e selezionando l'evento desiderato dalla sezione delle dirette.- Su Sky la telecronaca sarà di Andrea Marinozzi.Su Canale 20 saranno Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi a raccontare Spagna-Brasile.