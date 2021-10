Alla vigilia della sfida contro l'Italia nella semifinale di Nations League, il centrocampista della Spagna Sergio Busquets ha parlato così in conferenza stampa rispondendo alle critiche per le convocazioni di Luis Enrique: "Sappiamo come funziona il gioco in tv e sui giornali, ma alla fine decide il mister e quello che viene detto conta fino a un certo punto. La squadra sta facendo bene, non si può sempre vincere. Mi aspettavo questa crescita dell'Italia, ha giocatori d'esperienza e ha meritato di vincere l'Europeo. E' un onore giocare contro di loro. Il Barcellona? E' un grande club, ma a volte succedono cose negative".