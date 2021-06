Sergio Busquets è tornato fra i titolari nella partita contro la Slovacchia ed è subito stato eletto migliore in campo. Queste le sue parole nel post-partita: "Sono stato abbastanza male, dieci giorni in casa, senza sapere se sarei potuto tornare o no. La prestazione di oggi era proprio quello che ci serviva: siamo usciti concentrati dall’inizio e quando è così siamo forti. Abbiamo continuato a cercare il gol, abbiamo avuto fortuna nel primo con il loro portiere e poi tutto ha iniziato a girare. Siamo fiduciosi, speriamo di fare bene, ora ci prepareremo al meglio".