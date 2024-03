Spagna, frecciata del ct De la Fuente all'ex Milan Diaz: 'Il Marocco? Senza senso di appartenenza...'

Il ct della Spagna Luis de la Fuente ha parlato nel corso di un evento organizzato dall’agenzia di stampa Efe soffermandosi sul caso Brahim Diaz, legato al fantasista del Real Madrid ed ex Milan, che ha scelto di vestire la maglia del Marocco anziché attendere una convocazione per la Spagna: “Rispetto la vostra posizione, ma ognuno è libero di prendere le proprie decisioni- Per me ci sono sempre tre condizioni per essere selezionati: uno che possa giocare con la nazionale, due che voglia farlo e tre che il ct lo scelga. La cosa più importante è amare la maglia senza pretese né obblighi, con uguali diritti e doveri, guardando sempre al futuro”.



“Non ho parlato con lui, ma provo grande apprezzamento e rispetto nei suoi confronti e gli auguro il meglio. Quando si hanno dubbi o si pongono richieste e condizioni particolari, mi sembra giusto che non ci sia quel senso d’appartenenza e quella convinzione che deve esserci per vestire la maglia della nazionale”.