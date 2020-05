La Spagna si prepara alla ripresa degli allenamenti con un nuovo protocollo, articolato in quattro fasi precedute dalla pulizia e la disinfezione degli ambienti, seguite da un controllo medico generale. In una prima fase di ripresa dell’allenamento individuale gli atleti si alleneranno in solitudine, privilegiando soluzioni all’aria aperta. Nella seconda fase verrà introdotto il lavoro tattico, mentre nella terza l'allenamento sarà intensificato in modalità pre-gara, con un lavoro tattico più mirato. Ci si potrà allenare a gruppi di massimo 14 persone, mantenendo una distanza minima di 2 metri. Quarta fase: Il ritorno alle gare e alle competizioni, che saranno senza alcun dubbio a porte chiuse.