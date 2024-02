Spagna: il Siviglia denuncia Real Madrid Tv per un video intimidatorio nei confronti dell'arbitro della gara

Non accennano a placarsi le polemiche arbitrali nel calcio spagnolo. E non solo per i tanti episodi che hanno favorito la capolista Real Madrid nel corso dei mesi, ma anche da parte delle Merengues, la cui tv ufficiale è stata denunciata dal Siviglia, avversario nella gara di domani.



COSA E' SUCCESSO - Real Madrid TV, infatti, ha diffuso un video contro arbitro e Var designati per il match, Isidro Díaz de Mera e González Fuertes, evidentemente non ritenuti all'altezza del compito. RMTV ha realizzato diversi video di questo tipo negli ultimi tempi e il Siviglia si è già lamentato pubblicamente prima del duello del primo turno al Ramón Sánchez-Pizjuán, quando si apprestava a fischiare De Burgos Bengoetxea. José María del Nido Carrasco, ora presidente ma allora ancora vicepresidente, aveva affermato: “Non ci piace che il Real utilizzi questo tipo di misure attraverso la propria tv. Gli arbitri ovviamente commettono errori, proprio come tutti noi commettiamo errori, e dobbiamo aiutare l’establishment arbitrale. Da un club come il Real Madrid non ci si aspetta questo tipo di comportamento che mette pressione”.



IL COMUNICATO - Il Siviglia ha deciso al ritorno di denunciare tutto alla Federazione: “Il Siviglia FC ha provveduto a denunciare questo sabato, per iscritto, davanti al Comitato di Gara della RFEF, la campagna di persecuzioni e molestie nei confronti del signor collegiale Díaz de Mera, designato come arbitro principale della partita di domani tra il Real Madrid e Sevilla FC, nonché all'arbitro González Fuertes, designato arbitro del VAR, attraverso Real Madrid TV, televisione ufficiale del Real Madrid. Il Sevilla FC desidera segnalare formalmente questi eventi agli organi federativi, al fine di valutare se questi eventi possano essere considerati una violazione del Regolamento Generale della RFEF o di qualsiasi altro regolamento ad esso applicabile. Il club desidera inoltre ribadire la sua più forte condanna per questi comportamenti e campagne orchestrate per minare l'immagine dell'establishment arbitrale, arrecando un grave danno al calcio spagnolo e mettendo in discussione l'integrità della competizione". Sergio Ramos, insomma, non troverà un clima così disteso al suo ritorno al Bernabeu da avversario dopo tanti anni con i Blancos...