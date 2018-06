Andrés Iniesta, capitano della Spagna, potrebbe non dire addio alla nazionale. Queste le sue parole in conferenza: "Potrei decidere di continuare, ci saranno delle attente valutazioni anche se so che sarà difficile tornare una volta uscito dal giro europeo. Qualora tornassi lo farei soltanto se in ottima forma e non per il mio passato. Ultimo Mondiale? Cercherò di godermi ogni singolo momento, come se fosse il primo, senza pensare al fatto che non giocherò più questa competizione. Non è facile digerire tutto ciò ma posso essere felice per l'affetto che la gente mi ha sempre dimostrato. Mi sento molto fortunato".