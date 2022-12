La sconfitta della Spagna con il Giappone ha fatto infuriare Luis Enrique ed è costata l’eliminazione alla Germania. Le Furie Rosse sono passate da seconda in classifica e si sono piazzati dalla parte opposta del tabellone in cui c’è il Brasile, una mossa studiata a tavolino secondo alcuni. A sostenere questa tesi anche Hugo Sanchez, leggenda del Real Madrid e del Messico.



Intervistato da Espn, l’ex attaccante ha detto: “Vi posso assicurare che l’hanno fatto di proposito. Certo, non ero lì con loro e non sono nella mente di Luis Enrique ma sono sicuro. Ovvio che il ct neghi tutto ma è chiaro che abbia pensato che perdere fosse il modo migliore per evitare un quarto di finale con i verdeoro. Hanno corso un rischio che valeva la pena correre, bisogna sempre rispettare il Brasile”.