La Spagna di Luis Enrique scende in campo contro il Giappone per chiudere il girone e il discorso primo posto nel girone E. La squadra di Luis Enrique, tra le candidate alla vittoria finale del torneo, è al momento in testa al gruppo con 4 punti, grazie alla rumorosa vittoria contro la Costa Rica all’esordio e al pari contro la Germania. Conquistando i tre punti anche nella terza gara, le Furie Rosse regalerebbero speranze anche alla Germania, costretta a vincere proprio contro la Costa Rica, per sperare nel passaggio agli ottavi. Gli asiatici, guidati dal ct Moriyasu, sono al momento secondi a 3 punti, arrivati con la vittoria contro la selezione di Flick alla prima giornata. Calcio d’inizio alle 20.



IL PRECEDENTE - La Spagna ha vinto l'unico precedente fin qui contro il Giappone: il successo in amichevole, 1-0 nell'aprile 2001. Si tratta dell'unico scontro diretto in tutte le competizioni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Rodri, Pau Lopez, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Williams, Morata, Olmo. Allenatore: Luis Enrique.



GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Itakura, Yoshida, Taniguchi, Nagatomo; Morita, Tanaka; Kubo, Kamada, Ito; Maeda. Allenatore: Moriyasu.