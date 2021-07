Unai Simón 5: incostante. E se sei un portiere non è un bene. Uscita sbagliata nel passaggio di Insigne per Emerson Palmieri, con Immobile che non ne approfitta. Anche in precedenza poco sicuro su inserimento di Barella. Richiamato da Luis Enrique, da lì è più attento a leggere le situazioni. In qualche modo scaraventa sulla traversa il mancino di Emerson Palmieri. Non dà mai sicurezza.

Azpilicueta 5,5: spinge con regolarità, ma quando Insigne riesce a giocare in coppia con Emerson Palmieri non legge mai bene la situazione.

(dall'85' Marcos Llorente 6: entra e, da fresco, è subito utile con un recupero su Chiesa).



Eric García 6,5 : non soffre Immobile, sul lungo difficilmente saltabile, controlla bene la situazione.

(dal 109' Torres sv)

Laporte 6,5: uguale al suo collega, aveva fermato Immobile nell'occasione del gol di Chiesa.



Jordi Alba 6: spinge poco, ma non soffre minimamente Chiesa sulla sua fascia, tanto che il gol arriva dall'altra parte. Meno intraprendente del solito.



Busquets 6,5: equilibratore, la Spagna è tale grazie al suo contributo.

(106' Thiago Alcantara 5: malissimo, senza Busquets la Spagna cambia. In peggio)



Koke 6: palleggia ed è a supporto, palleggia ed è a supporto, palleggia ed è a supporto. Tutto il tempo così, tutto il tempo bene. Verratti fatica e non lo legge mai, va in difficoltà solo quando si abbassa Insigne dalle sue parti.

(dal 70' Rodri 6: ctrl c+ctrl v, copia e incolla e la Spagna continua a macinare)

: illumina lui per primo, mandando in porta Oyarzabal. E' l'uomo degli ultimi 30 metri, sia in fase di possesso che in quella di non possesso, visto che segue a uomo Jorginho e non lo fa giocare, soprattutto nel primo tempo. Non perde mai il pallone.: il migliore in campo di questa Spagna. Inizia falso nueve, finisce universale: prima ci prova ma Donnarumma è super, poi manda in porta Morata per l'1-1. Non viene mai preso dagli Azzurri. Poi, come il calcio insegna: il migliore sbaglia sempre il rigore.: parte largo a sinistra e si vede solo con un tiro da fuori. Il peggiore là davanti. ​(dal 62': entra e alla seconda palla toccata fa gol. Uno dei suoi, uno per i quali piace ad Allegri. Giocatore da classiche): la scelta a sorpresa. Parte largo a destra, si addormenta su un pallone regale di Pedri, graziando l'Italia. Poi ha una buona chance, ma la spara alto col mancino. Costantemente nel vivo del gioco.(dal 70': meglio del suo compagno, si piazza a destra e fa partire un paio di cross interessanti): gliel'ha incartata a Roberto Mancini. Falso nueve, Morata a partita in corso: non sbaglia niente all'inizio e la legge bene durante. Super.