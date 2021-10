6: quasi inoperoso, nelle occasioni dell'Italia viene salvato dalla pessima mira di Insigne e dal palo, mentre non può nulla su Pellegrini.molto meno attivo del collega opposto di fascia, patisce le discese di Emerson e rimedia anche un giallo futile nel primo tempo. Si vede molto poco.il primo costruttore dell'azione iberica, in fase difensiva non si dimostra sempre impeccabile.gran prospetto, come il compagno di reparto lascia qualche buco di troppo in mezzo all'area e regala con un disimpegno disastroso la ripartenza a Chiesa sul gol di Pellegrini. Sciagurato.: il migliore per la Spagna in difesa, geometrie e verticalizzazioni, più una marcatura molto alta su Chiesa. Sfiora il 2-0 sul pasticcio di Donnarumma, fa letteralmente a fette Di Lorenzo e fa partire anche l'azione del raddoppio, prima di andare vicino al tris nel finale.non si vede ma si sente, scherma il centrocampo italiano mettendo la museruola sia a Jorgingo che a Verratti. (dal 74'quando entra la Spagna perde le distanze): incassa l'espulsione di Bonucci, che gli rifila un colpo di avanbraccio a in faccia, e in generale è come il comandante di vecchia data sul quale puoi sempre fare affidamento.: grande personalità sin da subito, con il 9 sulle spalle e un interventino mica male su Chiesa. Il classe 2004 della Spagna, il debuttante più giovane nella storia della Spagna a 17 anni e 62 giorni, non patisce la serata d'esordio e mette in mostra doti che ammireremo sicuramente nei prossimi anni. (dall'85sv)il vero riferimento offensivo, si allarga spesso e proprio dalla sinistra offre un cross al bacio per il tap in di Ferran Torres e dalla medesima fascia il cioccolatino vincente per il raddoppio del fantasista del City. Scatenato, si fa beffe del povero Di Lorenzo e sfiora il tris di testa.: il più attivo sin dall'inizio tra i suoi lì davanti, trottolino che costruisce e prova a concludere. Entra con merito nell'azione del raddoppio Semplicemente incontenibile. (dal 74': inghiottito nel marasma finale).: segna un bel gol ispirato da Oyarzabal, certamente non facile, e il raddoppio di testa da centravanti vero, spiazzando Donnarumma. Il man of the match, semplicemente decisivo. (dal 48'entra tarantolato e non fa rimpiangere Torres, altro giovane virgulto del Villarreal su cui si può tranquillamente scommettere, salvo eccessive provocazioni).maschera alla grande la sua Spagna, nonostante l'assenza di punte, partendo con due attaccanti larghi supportati da Sarabia, che fa il guastatore su Jorginho quando il possesso è azzurro. Mette nell'imbuto Mancini e il duo Oyarzabal-Ferran Torres gli regala la partita, interrompendo la striscia di 37 gare senza sconfitte e battendo l'Italia a San Siro in una gara competitiva per la prima volta dal 1999.@AleDigio89