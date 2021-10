ha parlato in conferenza stampa da San Siro,in programma domani sera alle 20.45 contro la Francia. Ecco le parole del tecnico delle Furie Rosse, che hanno eliminato l'Italia in semifinale, raccolte da Calciomercato.com:"Non so come stia, bisogna chiederlo a lui. Io sto valutando la squadra che scenderà in campo domani, ma devo valutare se ci sarà Ferran Torres. Altrimenti giocherà un altro attaccante"."Pericolosa individualmente e come squadra. Sono la squadra più forte del mondo, i Campioni del Mondo. Basta vedere dove giocano, i club. Anche noi siamo forti, chi giocherà meglio vincerà".- "Hanno grande potenziale ed altissima qualità, sono fantastici e possono decidere la partita. Ma non cambiamo le nostre idee e le nostre convinzioni, è uno sport di gruppo. Vogliamo vincere. Abbiamo giocato contro l'Italia, i Campioni d'Europa. Ora i Campioni del Mondo, c'è la stessa motivazione"-- "La cosa più importante è preparare i giocatori, vogliamo imporre il nostro gioco, con le nostre armi. Il resto non conta, vogliamo il titolo. Sarà una bella esperienza giocare contro la Francia. Poi se accontentiamo i giornalisti, ancora meglio"."Io lo sono sempre, se analizziamo quanto fatto si vede che stiamo facendo bene. Sarà dura ma abbiamo grande convinzione, è uguale chi affrontiamo, ma siamo stati capaci di battere anche queste squadre".- "Noi vogliamo imporre il nostro possesso, abbiamo una certa idea nella riconquista della palla e il suo mantenimento, in velocità, per creare difficoltà alla difesa dei nostri avversari. Vogliamo pressarli e recuperare subito il pallone"."Tre giorni fa stava bene, ora dobbiamo valutare se riuscirà a scendere in campo, ma non prenderemo nessun rischio. Abbiamo tanti giocatori".- "Non vogliamo dare nessuna opportunità alla Francia, siamo pronti a tutto, sia che pressino sia che difendano. Ci adatteremo al 5-3-2 o 4-3-3, c'è rispetto ma non paura e vogliamo imporci"."Ho allenato Suarez, Neymar e Messi. Anche i francesi sono fantastici"- "Il Belgio ha giocato bene la prima parte ma ha difeso più basso nella seconda, poteva tranquillamente vincere, anche con il gol annullato. E' stata una gara fantastica tra due stili di gioco diversi, c'è poca differenza tra queste squadre e può finire in ogni modo. I giovani? Siamo una squadra, non esistono giovani ed esperti. Vogliamo regalare gioie ai tifosi"."Se noi abbiamo la palla, non ci interessa chi è di fronte. Quando difendiamo, difendiamo da squadra. Dobbiamo comunicare in campo"@AleDigio89