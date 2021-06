Il ct della Spagna Luis Enrique ha difeso a spada tratta Alvaro Morata, alla vigilia del match contro la Polonia, dopo le tante polemiche sull'attaccante della Juve in occasione della prima partita contro la Svezia. "Sarà titolare, gli ho detto di continuare così. Domani giocheremo con Morata e altri dieci. Se devono fischiare che lo facciano solo se c'è apatia".



Lo stesso Morata ha risposto alle domande dei giornalisti, a fianco del suo allenatore: "Di nuovo titolare? Lo apprezzo e darò tutto quello che ho. Chi mi conosce sa cosa significhi per me essere in nazionale. Quel che dico è: sosteneteci, dobbiamo vincere. Se mi fischiano non succede nulla, ci sono cose che a volte non si comprendono. Io sono il primo a fare autocritrica e quando sbaglio non prendo sonno. La cosa buona è che ho un'altra opportunità e ne avrò sicuramente altre. Sono più motivato che mai".