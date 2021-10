ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nella finale di Nations League, in seguito al 2-1 contro la Francia: "Abbiamo giocato contro i migliori al mondo, i campioni del Mondo. All'inizio eravamo tesi, poi siamo migliorati. Sono comunque contento e soddisfatto di quanto fatto in queste due gare. Fuorigioco? Sembrava nettoi, ma non mi interessa parlare di queste cose. Abbiamo tenuto testa ai campioni del Mondo"."La nostra prospettiva non è delle migliori dal campo, non vorrei esprimermi perché non sono abituato a parlare dell'arbitro. Non voglio entrare in questa trappola"- "Giochiamo sempre nello stesso modo, con chiunque e in qualunque posto"."Ci saranno due gare decisive, contro la Svezia vorrei lo stadio di Siviglia pieno".- "Lui e gli altri della difesa sono stati in grado di difendersi contro uno degli attacchi più forti del mondo".- "Sono orgoglioso che sia il migliore del torneo, non ci siamo detti niente di che. E' il nostro leader dentro e fuori dal campo, è un pilastro sul quale il nostro gioco è basato".Abbiamo battuto i campioni d'Europa e tenuto testa ai campioni del Mondo"- "Quando abbiamo segnato dovevamo affondare, poi Benzema si è inventato quel gol ed è diventata difficile per noi. E' un peccato":- "I candidati al Pallone d'Oro sono 30. Lui si inventa dei grandi gol, ma anche Moreno e Azpilicueta possono vincere il premio"- "Oggi niente, il peccato è stato prendere subito il gol del pari"