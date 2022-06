Luis Enrique, commissario tecnico della Nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca:



"Da quando è iniziato questo nuovo torneo le amichevoli non sono più esistite. Sono finite quelle partite in cui potevi provare le cose senza paura di prenderti un colpo. Alcuni giocatori mi hanno detto che ora venire in nazionale ti porta ad avere partite di massima esigenza. Le preferisco di gran lunga, il calcio è cambiato. Non ho scoperto la penicillina lanciando Gavi e Pedri. Quando vedo qualcuno che vale e mi piace molto, come Pedri, non è difficile metterlo in campo. Allo stesso modo vale per Gavi".