Luis Enrique fa rima con rivoluzione. In occasione del Mondiale il Qatar il ct della Spagna aveva annunciato che avrebbe fatto delle dirette Twitch e così è stato. Nella serata di oggi ha trasmesso la prima live. Cuffie e microfono in testa, una telecamera davanti e uno sfondo rosso alle spalle. Luis Enrique è pronto a parlare di ogni argomento, ma ha voluto aprire con la notizia dell’esclusione di Gayà dalla lista dei convocati: “Oggi è stato il giorno più duro del ritiro, perché ho dovuto dire a un ragazzo che non avrebbe potuto rimanere con noi. È sempre un momento difficile".



CHI VINCE? - “Se non dovessimo farlo noi, mi piacerebbe lo vincesse l'Argentina. Trovo ingiusto che un giocatore come Leo Messi debba ritirarsi dal calcio senza una Coppa del Mondo".



CAMPIONI SPAGNOLI - “Ce ne sono tantissimi, ma credo che il migliore sia David Villa. È il miglior marcatore della storia della nazionale. Ansu Fati? Alla prima in nazionale ho guardato il mio assistente e gli ho chiesto se fossimo in Holly e Benji”.



TATTICA - “Noi non giochiamo mai con un falso nove, a prescindere da chi c’è. Cambiano le caratteristiche se gioca Morata, Asensio, Olmo, certo, ma la zona di campo occupata è la stessa. Cerchiamo sempre di avere giocatori che hanno capacità di dialogare tra di loro. Il nostro 9 gioca soprattutto tra i due centrali di difesa e i due mediani, perché in quella zona possiamo essere pericolosi"