Martedì a Wembley Italia e Spagna si sfideranno per la prima semifinale di Euro 2020. In vista della partita ha parlato in conferenza stampa Mikel Oyarzabal, attaccante della Roja che ha realizzato l’ultimo rigore decisivo contro la Svizzera: “Sono felice alla Real Sociedad e qui. Sono fortunato a vivere quello che sto vivendo. L'Italia ha dimostrato il suo livello, ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Avremo più probabilità di vincere se pensiamo solo a noi. Chiellini e Bonucci? Penso di poterli superare e segnare un gol in più di loro. Hanno un livello alto, con giocatori di grande valore che militano in grandi squadre".