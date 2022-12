Pedri, centrocampista della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Marocco: "Mi trovo molto bene. E' lo stile di gioco che piace a me e con il quale mi diverto. Non vedo l'ora davvero che inizi la partita contro il Marocco. Autocritica dopo il Giappone? Sappiamo di poter uscire in qualsiasi momento. Cambieremo le cose e penso che saremo pronti per affrontare la partita. Siamo arrivati ​​ad una fase in cui se abbiamo quei minuti di blackout torni a casa. Ci stiamo lavorando e lo miglioreremo. Le motivazioni vengono da sole in partite come questa. Questa è la cosa meno importante. Qualsiasi giocatore sarà ultra motivato".