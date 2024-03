Spagna, UFFICIALE: il Granada cambia un altro allenatore

Alexander Medina non è più l'allenatore del Granada. In seguito alla sconfitta per 1-0 sul campo del Maiorca, il club spagnolo ha esonerato il tecnico uruguaiano. Che, dopo aver preso il posto di Paco Lopez a fine novembre, lascia la squadra al penultimo posto in classifica con 14 punti in 28 giornate di campionato.



TERZO DELLA STAGIONE - La scelta per la panchina è ricaduta su José Ramon Sandoval, chiamato a un'impresa quasi impossibile: la salvezza dista 13 punti, un margine difficilmente recuperabile negli ultimi dieci turni della Liga.



PROPRIETA' CINESE - Nel maggio del 2016 dopo 6 anni la famiglia Pozzo (ancora proprietaria dell'Udinese in Italia e del Watford in Inghilterra) ha venduto il Granada ai cinesi di Daxian 2009 SL, che hanno conferito l'incarico di presidente a Sophia Yang.