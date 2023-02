Pessima notizia in arrivo dall'infermeria della Spal.



Massimo Oddo, tecnico dei ferraresi, dovrà infatti rinunciare per diverso tempo, forse addirittura per il resto della stagione, alle prestazioni di Luca Valzania. Il centrocampista romagnolo, in prestito dalla Cremonese, è rimasto vittima di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio.



Questo il comunicato diffuso in mattinata dal club biancazzurro: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista biancazzurro Luca Valzania hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto ad una visita specialistica per ulteriori approfondimenti",