Spal-Cagliari 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 47' s.t. Simeone (C)



Assist: 47' s.t. Joao Pedro (C)



Spal (4-3-3): Letica, Cionek, Bonifazi, Vicari, Sala (dal 18' s.t. Reca); Castro (dall'11' s.t. Missiroli), Valdifiori, D'Alessandro (dall'11' s.t. Dabo); Strefezza, Petagna, Valoti (dal 18' s.t. Fares). All.: Di Biagio



Cagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane, Walukiewicz; Mattiello (dal 27' s.t. Ragatzu), Rog, Ionita (dal 20' s.t. Birsa), Nandez, Pellegrini (dal 20' s.t. Lykogiannis); Simeone, Joao Pedro. All.: Zenga



Arbitro: Abisso di Palermo:



Ammoniti: 11' p.t. Strefezza (S), 13' p.t. Ionita (C), 36' p.t. Nandez (C), 39' p.t. Rog, 45' p.t. Bonifazi (S), 30' s.t. Valdifiori (S)