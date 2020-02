Alberto Cerri, attaccante della Spal, parla in conferenza stampa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Ho colto al volo l'opportunità. Sono carico per centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati. Giocare al fianco di Petagna? Spero di sì. Dove sono cambiato? Penso di essere migliorato come persona e giocatore".