Pep Clotet, ex allenatore della SPAL sostituito in corso di stagione da Roberto Venturato, ha svelato a Il Resto del Carlino il motivo del suo allontanamento da Ferrara:



"A Natale eravamo tutti a casa con il Covid-19 e si susseguirono tante riunioni a distanza in cui ribadii alcune idee che avevo già espresso in passato e chiedevo una rosa più corta per allenarla meglio e un innesto per reparto per fare il salto di qualità. La rottura si consumò sulla riduzione della rosa, su cui il club la vedeva diversamente, e su altre cose che rimangono tra noi, non sulla campagna acquisti. Per me sarebbe stato un problema, avere una rosa da 30-31 giocatori. Impedisce di allenarsi bene, sono tre squadre. La società pensava altrimenti e non ci siamo più trovati sulla stessa linea".