Il patron della Spal, Simone Colombarini ha dichiarato a Radio CRC: "Non so se ci saranno altri arrivi dopo quello di Viviano, vedremo se si presenteranno altre occasioni per migliorare la nostra rosa".



"Il Napoli su Lazzari? Il nostro direttore sportivo è a Milano, non so se sia successo qualcosa in queste ultime ore. Su Lazzari non c'è solo il Napoli, da parte nostra non c'è la volontà di cederlo adesso né la necessità di farlo in futuro. Ma davanti a offerte importanti non siamo nelle condizioni di fermare un giocatore che merita piazze più prestigiose. Sui giornali leggo di una valutazione sui 20-25 milioni che mi sembra adeguata".